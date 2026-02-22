◆オープン戦ＤｅＮＡ―楽天（２２日・宜野湾）１１年ぶりに日本球界に復帰した楽天の前田健太投手（３７）がＤｅＮＡ戦（宜野湾）で先発し、移籍後初の実戦登板を果たした。初回は完全投球したが、２回に２失点を喫した。２回３安打２失点で、最速は１４８キロだった。ＮＰＢの試合での登板は広島時代の１５年１０月７日・中日戦（マツダ）以来、３７９１日ぶりとなった。１６日にはシート打撃に登板するなど順調な調整を続