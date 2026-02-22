◆オープン戦中日―巨人（２２日・北谷）巨人はオープン戦の２戦目となる中日戦のスタメンを発表した。楽天から加入した則本昂大投手が先発として今季初実戦に臨む。沖縄出身のドラフト５位・小浜佑斗内野手（沖縄電力）が「１番・遊撃」、育成ドラフト５位・知念大成外野手（オイシックス）が「９番・右翼」で先発出場する。【巨人】１番・遊撃小浜２番・二塁浦田３番・中堅皆川４番・ＤＨダルベック５番・捕手岸