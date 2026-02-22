巨人の平内龍太投手（２７）が２２日、宮崎２軍キャンプでライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。小林、ティマ、増田大に対し計９打席で無安打２四球だった。昨季１軍のシーズン最終戦となった１０月１日・中日戦（東京ドーム）で、ひそかに練習してきた下手投げを解禁。上手投げと下手投げの二刀流という唯一無二の武器を持つ。この日もティマに対し３度の下手投げを披露した。今キャンプでは「今までの球と使い分けがで