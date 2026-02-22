オリックスは、ＪＲ九州と練習試合（ＳＯＫＫＥＮ）を行う。１８日にインフルエンザから復帰した紅林が「３番・遊撃」、今キャンプ中に右足首を痛めていた太田は「４番・ＤＨ」でともに２６年初実戦に臨む。以下、オリックスのスタメン。１（中）麦谷２（三）横山聖３（遊）紅林４（指）太田５（右）来田６（二）野口７（一）山中８（左）池田９（捕）堀先発博志