◇大阪マラソン（2026年2月22日大阪府庁前〜大阪城公園内、42・195キロ）初マラソンの吉田響（23＝サンベルクス）は30キロまで日本記録ペースの激走を見せたが、終盤に失速し、2時間9分34秒の34位でゴールした。8キロ手前でペースメーカーを置き去りにして集団を抜け出してグングンと加速。途中、給水を取れないアクシデントもあったが、10キロを29分33秒、20キロを58分42秒、中間点を1時間1分54秒、30キロ地点を1時間28分