元乃木坂46で女優の生田絵梨花（29）が21日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。生まれ故郷ドイツのデュッセルドルフを訪ね、10代を振り返った。「ずっとピアノを5歳から続けていて。父親に“クラシックの音楽の世界は甘くないからよく考えた方がいい”って言われて、受験の進路を考える時に」と回顧。「で、私、泣きながらやりたいんですって言って」熱意を伝えたと振り返った。父はそんな生