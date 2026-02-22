4人組バンド「SEKAINOOWARI」のSaori（39）が22日、自身インスタグラムを更新。個人として中学校の教科書に掲載されたことを報告した。「中学生の教科書、『現代の国語3』に登場しています」と報告。「大好きな宮部みゆきさんのブレイブストーリーの一節を引用して、読書についてのコラムを書かせて頂きました」と明かした。「SEKAI NO OWARIは、音楽の教科書に載せて頂いたことがあるのだけれど、まさか個人で国語の教