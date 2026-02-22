モデルの西山茉希（40）が21日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。デビューのきっかけについて語った。西山は新潟県長岡市出身で「18歳までいて。中越震災（新潟県中越地震）をきっかけに完全上京して」と振り返った。完全上京するまでは「1年ぐらいは。バイトしながら単発で。月に1日、2日とかで撮影に呼ばれるだけなので。それに合わせて、私は夜行バス使っていたんです