■大阪マラソン2026（22日、大阪府庁前スタート〜大阪城公園内フィニッシュ、42.195km）大阪マラソンが22日に行われて、平林清澄（23、ロジスティード）が日本選手トップ、2時間6分14秒で5位となった。37kmまで初マラソンの吉田響（23、サンベルクス）が逃げたが、平林は冷静なレース運びを見せて逆転した。吉田は失速して、2時間9分34秒の34位に終わった。フィニッシュ後は倒れこみ、水を飲まされる姿も見られたが、サンベルクス