公園や森で足元を見ると、ころころ転がっているまつぼっくり。じつは、まつぼっくりは松の実や種ではありません。 【写真を見る】まつぼっくりは「松の実や種ではない」では、何？ 独特な構造は湿度応答型建材やバイオミメティクス研究にも応用 では、いったい何なのでしょう。 生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。──まつぼっくりは、何なのでしょうか。（東洋産業大野竜徳さん）「まつぼっくりは、正確には