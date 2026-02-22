HIV感染症の治療は抗レトロウイルス療法を中心に行われ、複数の薬剤を組み合わせることでウイルスの増殖を強力に抑制します。適切な治療により血液中のウイルス量を検出限界以下に抑え、免疫機能を回復させることが可能です。治療薬は作用機序によっていくつかの種類に分類され、患者さんの状態に応じて選択されます。ここでは、多剤併用療法の原理と効果、主要な抗HIV薬の種類と特徴について詳しく解説します。 監修医師：吉野