現地２月21日に開催されたベルギーリーグ第26節で、日本人８選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）が、デンデルと敵地で対戦。開始１分で先制されたものの、４−１で快勝した。この一戦で勝ち越しゴールを決めたのが伊藤涼太郎だった。１−１で迎えた34分、敵陣ボックス手前の中央で山本理仁のFKのこぼれ球に反応。迷わず左足を振り抜き、鋭いダイレクトシュートを突き刺す。さらに67分には山本のゴールをアシストしてみせた