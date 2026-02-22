放送日時2月22日（日）11:45〜12:45 ゲスト先生東京ホテイソン 先生 放送内容今回は、「超えたらアウト！デッドライン」色々な物の数を予想しながら、決められたデッドラインのギリギリを目指す人気企画！海外企業の日本上陸年数や名曲イントロの秒数を予想！スタジオでは見覚えのあるアレを使ったゲームに挑戦！