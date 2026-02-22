2026年2月20日、韓国・朝鮮日報は「日本のある地方議会が、最近の金の価格高騰を受け、費用節減のために金の議員バッジを銀に変える」と報じた。記事は日本メディアの報道を引用し、「富山県議会は来年春の改選時から、県議会議員のバッジを従来の金製から、銀のベースに金を張り付けた構造のものに変える」「従来の14金バッジは1個当たりの価格が約4万円（2023年基準）だったが、最近は約9万8000円に跳ね上がっている」と伝えた。