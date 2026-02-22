◇オープン戦DeNA―楽天（2026年2月22日宜野湾）DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が22日、楽天とのオープン戦に初先発。楽天先発の前田健太投手（37）と投げ合った。初回先頭の楽天・小深田にいきなり左前打を許した。それでも続く中島を捕邪飛に打ち取ると、鈴木大を二ゴロ併殺として無失点に抑えた。14日にはロッテとの練習試合で今キャンプ初の実戦登板。先発し2回を投げて2安打1失点（自責点0）、直球の最速は155キロを