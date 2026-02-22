「大阪マラソン」（２２日、大阪府庁前〜大阪城公園）一般の部では著名なタレントが多くスタートした。タレントのアンミカが壇上から手を振る中、コブクロの小渕健太郎やＮＭＢ４８の中川朋香と板垣心和も穏やかな表情でスタート。石山千尋は笑みを浮かべながら手を振っていた。またミルクボーイ・内海崇はガッツポーズ。トミーズ雅も両手を広げながら大阪府庁前を走り出した。さらに間寛平は赤い着物姿に白粉を顔に塗った