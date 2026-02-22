エンゼルスのグレース広報と再会…自ら駆け寄りハグ【MLB】ドジャース 15ー2 エンゼルス（日本時間22日・テンピ）ドジャースの大谷翔平投手が21日（日本時間22日）、アリゾナ州テンピで行われたエンゼルスとのオープン戦前に見せた、古巣広報との再会シーンがファンの反響を呼んでいる。自ら駆け寄って熱い抱擁を交わす姿に「微笑ましくて最高」「絆が伝わってきます」と感動の声が広がった。大谷はこの日、「1番・指名打者」