週末になると、「今日は外に食べに行こう」と言う夫に、筆者の知人A子は頭を悩ませていました。「外食は楽だけど、家計が心配」そんな思いを抱えるA子に対し、夫はどこか楽観的でした。外食を楽しみたい夫と、家計を預かる妻。その価値観の違いを、A子はどのようにすり合わせていったのでしょうか。 外食好きな夫との衝突 私の夫は外食が大好きです。休みの日になると、昼でも夜でも「外で食べたい」と言い、高確率で外食にな