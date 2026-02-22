◆オープン戦広島―日本ハム（名護）広島―日本ハムのスタメンが発表された。２番に中村奨が入り、４番は対外試合５戦連続で佐々木が務める。先発は新助っ人・ターノックで、対外試合初登板となる。両軍のスタメンは以下。【広島】１（右）平川２（中）中村奨３（捕）坂倉４（三）佐々木５（一）林６（二）勝田７（指）佐藤啓８（左）辰見９（遊）西川先発ターノック【日本ハム】１（左）水谷２（中）五十幡３（指）レイエ