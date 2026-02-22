長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は22日、成長戦略第三弾として日本初の『エヴァンゲリオン』をテーマにした8Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」を4月24日にオープンすると発表した。【画像】ハウステンボスに登場！ 「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」イメージビジュアルこのほか「迎撃要塞都市 ハウステンボス」として、パーク全体を使用したスタンプラリー、圧巻のナイト