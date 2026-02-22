脚本家の三谷幸喜氏が２１日、ＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に出演。「一緒に仕事したいなと思いました」とミラノ・コルティナ五輪に出場したアスリートの名前を明かした。三谷氏は散歩の途中に頭部を負傷して前週の放送を欠席。この日はまるでタモリのような濃いサングラス姿で２週間ぶりに出演した。番組では、日本が過去最多となる２４個のメダルを獲得したミラノ・コルティナ五輪について特集した。安住