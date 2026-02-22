韓国・釜山にある下り坂の道路で、無人のトラックが暴走する様子がカメラに捉えられた。トラックは他の車に追突しながら坂を下り、街路樹をなぎ倒してようやく停止したという。街中を無人トラックが暴走韓国・釜山で撮影されたのは、“無人”の暴走トラックだ。当初、画面左側からトラックがゆっくりとバックしてくると、そのままセンターラインの柵を突き破る。走ってきたバイクは間一髪のところで衝突を回避していった。しかし、