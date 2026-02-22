ノートを使っていて、スペースが足りない…なんて経験はありませんか？あとちょっとなのに新しいページを使うのも、キリが悪いなと思うことがありますよね。そんな悩みを解消してくれるのが、ダイソーの『ノート罫線入ふせん』です！ノートにスペースをちょい足しできる罫線入りの付箋。ミシン目付きで使い心地も抜群です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ノート罫線入ふせん（カバー付、30枚）価格：￥110（税込）サイ