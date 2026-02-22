出先で爪が割れてしまったり、甘皮やささくれが気になることってありますよね。なにかいいものないかな〜とダイソーを訪れると、そんなお悩みをまるっと解決してくれるケアグッズを見つけました。コンパクトな爪切りで、ポーチに入れてもかさばらないのが魅力。実際に使ってみたので、この機会に要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：爪切り（E）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4550480