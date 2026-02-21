TikTokでのバイラルヒット、そして異例のライブ音源先行サブスク配信――。Juice=Juiceの「盛れ！ミ・アモーレ」は、2020年代のハロー！プロジェクトにおけるひとつの到達点とも言える熱狂を巻き起こした。この楽曲を手掛けたのは、シンガーソングライターとしても活躍する山崎あおい。ラテン歌謡と現代的な“盛り”という一見ミスマッチな要素を、なぜ彼女はこれほどまでに鮮やかなポップス