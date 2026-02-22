トーマス・フランクを解任し、イゴール・トゥドールを暫定監督として招聘したトッテナム。現在リーグ16位、8戦勝利なしという状況をひっくり返せるか注目が集まっている。しかしトゥドール監督にプレミアリーグでの指揮経験はない。そんな彼を採用した理由を、トッテナムSDのヨハン・ランゲが語っている。『Daily Mail』が伝えた。「候補者を何人か面接した。イゴールからは面接で非常に強い印象を受けた」「月曜日にここに来て週