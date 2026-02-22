マレーシア航空は、クアラルンプール〜ドーハ線を6月30日から増便する。現在は1日2往復を運航しており、これを同3往復に拡大する。機材はいずれもエアバスA330-300型機を使用する。所要時間はクアラルンプール発が7時間20分から7時間半、ドーハ発が7時間50分から7時間55分。これにより、クアラルンプールとドーハ以遠120都市以上へのアクセスを強化し、アジアとオーストラリアからヨーロッパ、中東、アフリカ、アメリカ主要都市へ