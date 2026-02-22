ダイソーの売り場で、見た目に惹かれて思わずゲットしてしまった『折りたたみショッピングバッグ（ダイカットネコ）』。ネコちゃんモチーフが付いた、シンプルながらさりげなく可愛いショッピングバッグです♡モチーフはポケットになって利便性も◎大容量なので物がたくさん入ります！折りたためて持ち運びにも便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：折りたたみショッピングバッグ（ダイカットネコ）価格：￥2