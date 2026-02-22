侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２２日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿に合流した。２０１７年大会以来のＷＢＣはチーム最年長３６歳として参戦する。最年少２３歳右腕の高橋宏斗とは、１３歳差。投手陣も若手が多いが、菅野は「本当に下の選手ばっかりですし、喋ったこともない選手ばかりなので、積極的にそこらへんは。話すのは好きなので、コミュ