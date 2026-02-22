侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２２日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿に合流し、２０１７年大会以来の参戦となるＷＢＣ参加への思いを語った。ソフトバンクとの壮行試合を前に取材に応じたチーム最年長３６歳右腕は「僕が出た時よりもね、はるかに注目度は高いですし、前回大会も本当に、すごい戦いをしているなという風におもっていた。またこうや