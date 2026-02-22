13日、パキスタンの首都イスラマバードで2月上旬に起きた自爆テロに抗議する人たち（AP＝共同）【イスラマバード共同】パキスタン政府は22日、隣国アフガニスタンとの国境地帯にある武装勢力の拠点7カ所を攻撃したと発表した。パキスタン国内で相次ぐ武装勢力によるテロに対する「報復」だと主張。アフガンのイスラム主義組織タリバン暫定政権は、アフガン東部でパキスタン軍の爆撃があったと認め、女性や子どもを含む数十人が死