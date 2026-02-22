◇オープン戦ヤクルト―阪神（２２日・浦添）阪神の新外国人・ディベイニーが、ヤクルトとのオープン戦で４番にラインアップされた。先発マウンドには、開幕投手の有力候補・村上頌樹投手が上がる。両チームのスタメンは以下。【阪神】１（中）近本２（二）中野３（右）高寺４（指）ディベイニー５（一）前川６（左）浜田７（遊）小幡８（捕）梅野９（三）熊谷先発・村上【ヤクルト】１（指）西村２（右）岩田３（左）サンタ