落とし物を届けたのに、その後どうなるのか分からないとモヤモヤします。現金は特に、持ち主が見つからない場合の扱いが気になります。 結論は、条件を満たせば拾った人が受け取れる可能性が高いです。ただし、いつでも自動的にもらえるわけではなく、期限と手続きがあります。 1万円札を届けた後の流れ 交番に届けると、警察が遺失者、つまり落とした人を探す手続きに入ります。拾った人は、いくつかの権利を持ちま