奨学金について、「金利が2.5％を超えた」との報道を目にし、不安を感じている人もいるかもしれません。特にこれから借りる予定の人や、変動方式を選択している人にとっては、将来の返済額がどの程度変わるのかが気になるところです。 本記事では、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金制度の基本と金利の仕組みを整理したうえで、仮に金利が1.5％から2.5％へ上昇した場合、20年返済でどれくらい差が出るのかを試算します。