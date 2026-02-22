ルイ・ヴィトンは2026年3月5日の「最強開運日」に向けて新作レザーグッズを発売した。カラフルなモノグラム・キャンバスに上空から捉えたスポーツシーンをあしらった日本限定の｢コインカード･ホルダー｣、鮮やかなタイガラマ・レザーと同系色のモノグラム・キャンバスが美しく調和する｢オーガナイザー・ドゥ ポッシュ｣などのラインアップだ。○各アイテムの詳細カラフルなモノグラム・キャンバスを使用した｢コインカード・ホルダー｣