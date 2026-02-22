メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県熊野市の公園で早咲きの桜、河津桜が見頃を迎えています 河津桜はソメイヨシノより色が濃い早咲きの桜です。 熊野市有馬町の山崎運動公園では約150本の河津桜が植えられていて、鮮やかなピンク色の花が満開となっています。 「友達から『満開だよ』と聞いたので来ました。きれいですね。春が来ました」（訪れた人） 今月いっぱいは楽しめるということです。