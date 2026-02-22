メ～テレ（名古屋テレビ） 20日、三重県沖で貨物船と遊漁船が衝突し2人が死亡した事故で、国の運輸安全委員会は、船舶事故調査官を現地に派遣しました。 20日、鳥羽市国崎町沖で、貨物船と遊漁船「功成丸」が衝突し釣り客2人が死亡、10人が重軽傷を負いました。 海上保安部は貨物船「新生丸」を操縦していた2等航海士の女を業務上過失致死などの疑いで逮捕・送検しています。 事故を受け、22日午前10時ごろ、国の運