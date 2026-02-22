今日22日、熊本県八代市や甲佐町では最高気温が25℃以上と、沖縄県以外で今年初の夏日になりました。熊本県八代市や甲佐町の最高気温は2月1位の記録となっています。沖縄県以外で今年初の夏日(最高気温25℃以上)今日22日は、日本列島には季節先取りの暖かい空気が流れ込み、気温がグングン上がっています。熊本県八代市では最高気温25.8℃、熊本県甲佐町では25.5℃を観測し、沖縄県以外で、今年初の夏日(最高気温25℃以上)になりま