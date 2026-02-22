◇大阪マラソン（2026年2月22日大阪府庁前〜大阪城公園内、42・195キロ）24年大会優勝の平林清澄（23＝ロジスティード）が2時間6分14秒で日本人トップの5位に入り、28年ロサンゼルス五輪の代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」（27年10月、名古屋）の出場権を獲得した。優勝は、2時間05分20秒のイブラヒム・ハッサン（ジブチ）だった。30キロまでは集団の中で走り、31キロ付近でペースを上げて、ハッ