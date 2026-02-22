第1話のTVer再生数が歴代最高を更新するなど、初回から好調が続く日曜劇場『リブート』。この記事のすべての写真を見る妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語です。改めて『リブート』に登場するキャストを一人ずつ紹介していきます。病院でのやり取りを通して…幸後 綾香（こうご・