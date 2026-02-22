知人女性に暴行を加えたとして警察は21日、暴行容疑で新潟・村上市の会社員の男（50）を現行犯逮捕しました。警察によりますと男は21日午後10時半ごろ、村上市の屋内で知人の女性（40代）と口論になった末、女性を押し倒して馬乗りになり、複数回、首を絞める暴行を加えた疑いがもたれています。事件後、男が自ら「知人とトラブルになり、馬乗りになって首を絞めた」と通報。駆け付けた警察が現行犯逮捕しました。調べに対し男は「