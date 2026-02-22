英国民が愛する本場のグルメや雑貨が集う「英国展」が、3月19日（木）〜3月25日（水）の期間、愛知・名古屋市にあるジェイアール名古屋タカシマヤ10階 催会場で開催される。【写真】ティータイムの定番！五つ星ホテルが誇る「スコーン」がおいしそう■12回目の開催今回12回目の開催となる「英国展」は、全86店舗が集結し、英国定番グルメや英国中から敬愛されるエリザベス女王にちなんだアイテムなどが展開される期間限定の