物価高のいまこそ行きたい「激安店」。関西には「どうしてこんなに安いの？」と言いたくなるほど驚きの激安店があります。実際にその店を取材すると、それぞれに安さの理由がありました。その安さのヒミツを河西美帆アナウンサーが調査しました。ごはん１合も入ってるのに「２００円」の激安弁当物価高でも驚きの価格！下町商店街の激安弁当とは？ＪＲ京橋駅に近い商店街にあるのが手づくり弁当の店「三代目かっちゃん」。