◇大阪マラソン（2026年2月22日大阪府庁前〜大阪城公園42・195キロ）初マラソンの吉田響（23＝サンベルクス）がレースを盛り上げた。8キロ手前で先頭集団を抜け出して、ペースメーカーも置き去りにする独走。沿道のファンにガッツポーズや笑顔を見せる余裕も見せ、日本記録誕生さえ予感させた。ただ、5、10、15キロの給水地点で、スペシャルドリンクを取れなかったことがレース後半に影を落とす。30キロから明らかにペ