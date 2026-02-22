21日夜、新潟県上越市の関川河口付近で、長野市に住む70代から80代の男女4人が乗船したプレジャーボートが航行不能になりました。近くを通りかかったプレジャーボートが救助し、4人にケガや体調不良などはありませんでした。救助されたのは、長野市に住む70代から80代の男女4人です。21日午後9時15分ごろ、上越市関川河口付近で、「プレジャーボートのプロペラが回らなくなり航行不能になった