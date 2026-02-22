ミラノ・コルティナオリンピック、男子スキークロスが行われ、新潟県長岡市出身の古野慧選手が4位入賞を果たしました。タイムトライアルで2位に入った長岡市出身の古野慧。決勝トーナメントを勝ち上がり、この種目、日本勢で初めて決勝に臨みました。メダルがかかった決勝…後方からレースを展開した古野は最後まで前を行く選手に食らいつきましたが、わずかに及ばず4位でフィニッシュ。大健闘もメダルにはあと