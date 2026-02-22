グローバルボーイズグループ・JO1が22日、公式サイトを更新。4月に開催されるドーム公演は9人での出演となることを発表した。【写真】9人で実施へ『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』ビジュアル公式サイトでは「JO1ドーム公演『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』に関しましては、メンバー9人での出演となります」と発表。4月8日、9日の東京ドーム公演、4月22日、23日の京セラドーム大阪公演は、活動休止中の大平祥生を除く9人