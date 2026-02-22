西武の平良海馬投手（26）が22日、宮崎・日南キャンプでブルペン入りし、ツーシームを中心に81球を投げた。左ふくらはぎ肉離れでWBCを辞退したが、開幕に向けて調整。1球1球、握りを確認しながら約1時間ほど入念に投げ込み「ツーシームを徹底して投げようと思った。球質は大分安定したので良かったと思います。（仕上がりは）99％くらいじゃないですか？」と手応えを口にした。左ふくらはぎ痛の回復も順調だ。この日は軽めのジ