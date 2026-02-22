俳優の伊澤彩織（３２）が２２日、都内でフォトブック「伊澤彩織ＰＨＯＴＯＢＯＯＫＰＬＡＹｅｒ１」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の発売記念イベントを行った。自身の誕生日でもある２月１６日に発売。「本当にこれが現実なのか自分でも夢のような気持ち」と笑顔で、写真集の点数については「点数は満点です。１０００点満点中」と手応え。「かわいいカットも、格好いいカットも、きれいなのも、泥くさいのも実験的に撮影した。