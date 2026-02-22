千葉県睦沢町で未明に家族6人が住む2階建て住宅で火事があり、焼け跡から性別のわからない3人の遺体が見つかりました。【映像】全焼した住宅（現場の様子）午前3時ごろ、睦沢町岩井の2階建て住宅から火が出ました。消防車など10台以上が出動しましたが、住宅は全焼しました。警察などによりますと、この家には小学3年と1年の女の子と両親、祖父母のあわせて6人が住んでいますが、祖父（71）と母親（33）がけがをして病院に搬